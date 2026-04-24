Unitedhealth Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

18.07.26 06:35 Uhr

Unitedhealth Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 8,36 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,18 CAD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 155,10 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Unitedhealth Group einen Umsatz von 154,56 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.net