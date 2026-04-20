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Unitedhealth hebt Gewinnziel nach überraschend gutem Quartal an

21.04.26 12:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
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EDEN PRAIRIE (dpa-AFX) - Der größte US-Krankenversicherer UnitedHealth ist auf seinem krisenbedingten Schrumpfkurs überraschend stark ins Jahr gestartet. Angesichts der Ergebnisse des ersten Quartals wird Konzernchef Stephen Hemsley auch für das Gesamtjahr optimistischer. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie soll jetzt mehr als 18,25 US-Dollar erreichen, wie das Unternehmen am Dienstag in Eden Prairie (US-Bundesstaat Minnesota) mitteilte. Damit liegt die Latte 50 Cent höher als bislang. Die Unitedhealth-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um gut fünf Prozent zu.

Im ersten Quartal erzielte Unitedhealth einen Umsatz von 111,7 Milliarden Dollar (94,9 Mrd Euro), rund zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Der Überschuss stagnierte praktisch bei knapp 6,3 Milliarden Dollar. Analysten hatten hingegen mit einem deutlichen Rückgang gerechnet.

Unitedhealth war 2025 wiederholt ins Visier staatlicher Ermittlungen geraten. Im Frühjahr kappte das Management seine Jahresziele und strich sie im Mai wegen unerwartet hoher Kosten für medizinische Behandlungen komplett. Zugleich holte der Konzern seinen früheren Chef Hemsley zurück an die Spitze.

Für 2026 kündigte der Manager einen Schrumpfkurs an - und den ersten Umsatzrückgang seit mehr als 30 Jahren. Das Unternehmen soll Geschäftsteile verkaufen, weniger Kunden bedienen und weniger einnehmen, aber mehr Gewinn erwirtschaften. Dazu soll die Zahl der Versicherten ebenso schrumpfen wie die Präsenz der Dienstleistungstochter Optum in den USA./stw/tav/jha/

In eigener Sache

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