Uniti Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Uniti Group hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,03 USD. Im Vorjahresquartal hatten 4,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 848,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uniti Group 722,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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