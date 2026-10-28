Universal Autofoundry gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Universal Autofoundry gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Universal Autofoundry hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,45 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,490 INR je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 614,6 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Universal Autofoundry 548,6 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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