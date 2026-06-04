Universal Digital informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Universal Digital ließ sich am 02.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Universal Digital die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,340 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,250 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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