Universal Digital informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Universal Digital ließ sich am 02.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Universal Digital die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,340 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,250 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net