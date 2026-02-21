Universal Security Instruments: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

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Universal Security Instruments lud am 02.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,570 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 96,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,040 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 4,85 Millionen USD, gegenüber 23,56 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 79,41 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net