Universität in Hamburg

HOCHTIEF-Aktie auf Rekord: Auftragseingang aus Milliardenprojekt der Bundeswehr

18.02.26 14:25 Uhr
HOCHTIEF-Aktie dank Milliardenprojekt der Bundeswehr auf Rekordhoch | finanzen.net

Der Baukonzern HOCHTIEF wird gemeinsam mit Partnern den Campus der Bundeswehr-Universität in Hamburg für etwa eine Milliarde Euro neu entwickeln.

HOCHTIEF übernehme den Rückbau, den erweiterten Rohbau sowie die Fassade, wie der MDAX-Konzern am Mittwoch in Essen mitteilte. Der von der Bundesbauabteilung vergebene Auftrag habe einen Gesamtwert in Milliardenhöhe. Auf HOCHTIEF entfalle voraussichtlich ein Volumen im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Finanziert werde das Bauvorhaben aus den Geldern der Bundeswehr. Die HOCHTIEF-Aktie erreichte ein Rekordniveau, stand zuletzt 4,26 Prozent höher bei 401,80 Euro.

Das Papier des mehrheitlich zum spanischen Infrastrukturkonzern ACS gehörenden Baukonzerns knackt seit dem Sommer 2025 ein Rekordhoch nach dem anderen. Vor allem größere Aufträge im Bereich Rechenzentren haben dem Anteilsschein Auftrieb gegeben. Mittlerweile kostet die Aktie mehr als 400 Euro und hat sich damit seit einem Jahr um rund 160 Prozent verteuert.

/mne/lew/jha/

ESSEN (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, nitpicker / Shutterstock.com

