SpaceX-Aktie fester: Starlink-Probleme der Ukraine bleiben trotz Trump-Erklärung bestehen

Unklarheiten bleiben

23.10.26 13:04 Uhr

Trump spricht von einer Kehrtwende bei einem für die Ukraine wichtigen Kommunikationsdienst. Doch Berichte aus dem Kriegsgebiet und die politischen Spannungen werfen weitere Fragen auf.

Der SpaceX-Gründer Elon Musk hat die Drosselung des Satelliteninternets für die Ukraine nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump wieder aufgehoben. Einen Medienbericht, wonach Musk dies auf Anweisung Trumps getan habe, wollte der Präsident hingegen nicht kommentieren. "Ob ich angerufen habe oder ob jemand anderes angerufen hat, spielt keine Rolle", sagte er in Washington. Wichtig sei, dass Musk die Drosselung des Satelliteninternet-Dienstes Starlink rückgängig gemacht habe. Dieser gehört zu Musks Weltraumfirma SpaceX.

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Das "Wall Street Journal" hatte zuvor unter Berufung auf Regierungsbeamte berichtet, Trump habe Musk am Mittwoch aufgefordert, die Verlangsamung des für die ukrainischen Streitkräfte elementar wichtigen Satelliteninternets rückgängig zu machen. Demnach gab es allerdings auch am Donnerstag noch Berichte aus der Ukraine über eine eingeschränkte Funktionsweise. Eine offizielle Bestätigung aus Kiew, dass die Drosselung aufgehoben wurde, gibt es bislang nicht.

Musk wies Drosselung zuvor zurück

Vor Trumps jüngsten Äußerungen hatten das Weiße Haus und Musk alle Vorwürfe einer gezielten Drosselung zurückgewiesen - obwohl seit gut einer Woche aus der Ukraine über Probleme mit Starlink berichtet wird. Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagte, ukrainische Drohnen würden dadurch sowohl bei der Abwehr russischer Jetdrohnen als auch bei eigenen Angriffen behindert.

Die Spannungen zwischen Selenskyj und Trump hatten zuletzt deutlich zugenommen. Spekuliert wurde deshalb, die Drosselung könnte vom Weißen Haus veranlasst worden sein.

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Die SpaceX-Aktie, die am Vortag an der NASDAQ rund neun Prozent eingebrochen war, zeigt sich vorbörslich 1,42 Prozent höher bei 146,81 US-Dollar.

Ukraine kämpft weiter mit Starlink-Einschränkungen

Das vom ukrainischen Militär genutzte Starlink-System litt am frühen Freitagmorgen unter Geschwindigkeitsbeschränkungen, obwohl Präsident Donald Trump erklärt hatte, SpaceX-Chef Elon Musk habe den Dienst wiederhergestellt. Ukrainische Drohneneinheiten und Regierungsvertreter gaben an, dass die Verbindungen zu "Starshield" - einem militärtauglichen Dienst, der die Infrastruktur von Starlink nutzt - in weiten Teilen des Landes weiterhin ausfielen, sobald die Drohnen schneller als 161 Kilometer pro Stunde flogen, was etwa 100 Meilen pro Stunde entspricht.

Einige Einheiten hatten am Donnerstag erfolgreich Drohnen bei einer Geschwindigkeit von 200 Kilometern pro Stunde getestet, was die Hoffnung weckte, dass der normale Betrieb nach über einer Woche schwerwiegender Störungen wieder aufgenommen würde. Amerikanische und ukrainische Vertreter erklärten, das System scheine wieder normaler zu funktionieren.

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Weitere Verbindungsausfälle in der Nacht

Doch am späten Donnerstag und in der Nacht meldete der Großteil des ukrainischen Militärs weiterhin Verbindungsausfälle bei höheren Geschwindigkeiten, wie Militär- und Regierungsvertreter angaben. "Wir sehen dieselbe Begrenzung", schrieb Dmytro Lytvyn, Sprecher von Präsident Wolodymyr Selenskyj, am späten Donnerstag auf X. "Was den aktuellen Stand angeht, hat sich also nichts geändert."

Es konnte nicht festgestellt werden, warum die Geschwindigkeiten der Drohnen weiterhin begrenzt waren. SpaceX reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

Nachdem am späten Donnerstag umfangreichere Tests erfolglos geblieben waren, waren die Drohnenpiloten nach Angaben eines weiteren ukrainischen Beamten weiterhin gezwungen, langsam zu fliegen, um Navigationsprobleme zu vermeiden, sobald sie sich der Geschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde näherten.

"Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Aufhebung der Beschränkungen für Starlink festgestellt", erklärte Serhii Beskrestnov, ein Berater für Verteidigungstechnologie von Selenskyj, am Freitag auf Telegram. "Es gibt vereinzelte Fälle, in denen Starlink möglicherweise etwas schneller arbeitet, als es die Beschränkungen zulassen, aber dies ist wahrscheinlich eher auf den SpaceX-Algorithmus oder bestimmte Nutzungsbedingungen zurückzuführen als auf eine Aufhebung der Beschränkungen", sagte er.

Europa zweifelt an Starlink-Kapazität für Verteidigungszwecke

Musks Schritt hat in Europa erneut Bedenken hinsichtlich der Risiken geweckt, die mit der Abhängigkeit von Starlink und den USA bei den Satellitenkapazitäten für Verteidigungszwecke verbunden sind. Ein Sprecher der Europäischen Union erklärte Anfang dieser Woche, die Erfahrungen der Ukraine zeigten, wie dringend es sei, dass der Kontinent mehr für den Aufbau eigener Weltraumkapazitäten tue.

"Die Realität in Kiew ist wirklich grauenhaft", sagte Sebastian Schaefer, ein deutscher Abgeordneter und Verteidigungsexperte der oppositionellen Grünen. "Wir sehen, dass es keine gute Idee ist, unsere Sicherheit in die Hände von Milliardären zu legen", sagte er.

dpa-AFX / DOW JONES