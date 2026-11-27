Unter Beobachtung

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat bei Hypoport Fehler im Konzernabschluss 2023 festgestellt.

Der Finanzdienstleister habe das Ergebnis vor Steuern (Ebt) im Jahr 2023 um mindestens 10 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen, teilte die Behörde am Freitag in Frankfurt am Main mit. Der Fehler sei bei einer stichprobenartigen Prüfung festgestellt worden.

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Der Bafin-Mitteilung zufolge geht es dem Ursprung nach um zwei erworbene Unternehmen aus dem Jahr 2020. Dabei wurden variable Kaufpreisverbindlichkeiten vereinbart, doch Hypoport unterließ die erforderliche Neubewertung zum jeweils aktuellen Marktwert. Den 2023 erzielten Ertrag aus der vollständigen Auflösung der zuvor fehlerhaft bewerteten Verbindlichkeit, hätte Hypoport nach Auffassung der Bafin rückwirkend korrigieren müssen. Das Unternehmen gab den Fehler seinerseits am Freitagfrüh bekannt.

Die Bafin teilte weiterhin mit, zwei weitere Fehler im Konzernabschluss 2024 bei Hypoport entdeckt zu haben, die die Berliner aber während des laufenden Prüfverfahrens rückwirkend korrigiert hätten.

Hypoport-Aktie bricht nach Bafin-Meldung ein

Die Aktien von Hypoport sind vorbörslich auf Tradegate mit 75,05 Euro auf das tiefste Niveau seit Mitte Oktober zurückgefallen. Dabei verloren die Papiere des FinTech-Unternehmens fast sieben Prozent im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs.

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/lew/zb

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX)