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Unter der Lupe

April 2026: So schätzen Experten die Siemens-Aktie ein

01.05.26 17:48 Uhr
April 2026: So schätzen Experten die Siemens-Aktie ein | finanzen.net

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Siemens-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
252,50 EUR 7,90 EUR 3,23%
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Aktie kaufen

Die Siemens-Aktie wurde im April 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Siemens mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 268,33 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 15,78 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Siemens in Höhe von 252,55 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research300,00 EUR18,7927.04.2026
RBC Capital Markets270,00 EUR6,9117.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.235,00 EUR-6,9515.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: servickuz / Shutterstock.com

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