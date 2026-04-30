April 2026: So schätzen Experten die Siemens-Aktie ein
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Siemens-Aktie unter die Lupe genommen.
Werte in diesem Artikel
Die Siemens-Aktie wurde im April 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.
2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Siemens mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 268,33 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 15,78 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Siemens in Höhe von 252,55 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|300,00 EUR
|18,79
|27.04.2026
|RBC Capital Markets
|270,00 EUR
|6,91
|17.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|235,00 EUR
|-6,95
|15.04.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Siemens News
Bildquellen: servickuz / Shutterstock.com