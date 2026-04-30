April 2026: So schätzen Experten die Siemens-Aktie ein

Unter der Lupe

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Siemens-Aktie unter die Lupe genommen.

Die Siemens-Aktie wurde im April 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

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2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Siemens mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 268,33 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 15,78 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Siemens in Höhe von 252,55 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 300,00 EUR 18,79 27.04.2026 RBC Capital Markets 270,00 EUR 6,91 17.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 235,00 EUR -6,95 15.04.2026

Redaktion finanzen.net