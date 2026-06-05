Die Expertenmeinungen zur Apple-Aktie im Mai 2026

Unter der Lupe

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Apple-Aktie veröffentlicht.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 320,45 USD beziffert, während der aktuelle Apple-Kurs an der Börse NAS bei 312,06 USD liegt.

7 Experten raten die Apple-Aktie zu kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein, 1 Analyst empfiehlt die Apple-Aktie zu verkaufen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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