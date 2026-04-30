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Experten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial

02.05.26 12:47 Uhr
Experten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial | finanzen.net

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Deutsche Bank-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
26,45 EUR 0,14 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im April 2026 haben 10 Experten die Deutsche Bank-Aktie analysiert.

5 Experten raten die Deutsche Bank-Aktie zu kaufen, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 34,91 EUR für die Deutsche Bank-Aktie, was einem Anstieg von 8,41 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 26,50 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--29.04.2026
UBS AG34,00 EUR28,3029.04.2026
Jefferies & Company Inc.33,00 EUR24,5329.04.2026
Barclays Capital32,00 EUR20,7529.04.2026
JP Morgan Chase & Co.40,00 EUR50,9429.04.2026
Warburg Research34,60 EUR30,5729.04.2026
RBC Capital Markets35,00 EUR32,0829.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.34,50 EUR30,1929.04.2026
UBS AG34,00 EUR28,3024.04.2026
Barclays Capital32,00 EUR20,7520.04.2026
JP Morgan Chase & Co.40,00 EUR50,9407.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
29.04.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.04.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
29.04.2026Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.04.2026Deutsche Bank KaufenDZ BANK
29.04.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
29.04.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.04.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
24.04.2026Deutsche Bank BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2026Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
29.04.2026Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.04.2026Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

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