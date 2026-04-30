Experten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial

Unter der Lupe

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Deutsche Bank-Aktie.

Im April 2026 haben 10 Experten die Deutsche Bank-Aktie analysiert.

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5 Experten raten die Deutsche Bank-Aktie zu kaufen, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 34,91 EUR für die Deutsche Bank-Aktie, was einem Anstieg von 8,41 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 26,50 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 29.04.2026 UBS AG 34,00 EUR 28,30 29.04.2026 Jefferies & Company Inc. 33,00 EUR 24,53 29.04.2026 Barclays Capital 32,00 EUR 20,75 29.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 40,00 EUR 50,94 29.04.2026 Warburg Research 34,60 EUR 30,57 29.04.2026 RBC Capital Markets 35,00 EUR 32,08 29.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 34,50 EUR 30,19 29.04.2026 UBS AG 34,00 EUR 28,30 24.04.2026 Barclays Capital 32,00 EUR 20,75 20.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 40,00 EUR 50,94 07.04.2026

Redaktion finanzen.net