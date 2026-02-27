DAX24.719 -2,2%Est506.003 -2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5700 +4,1%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.420 +1,0%Euro1,1720 -0,5%Öl79,19 +9,2%Gold5.395 +2,2%
Unter der Lupe

Februar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Rheinmetall-Aktie

02.03.26 13:26 Uhr
Analysten-Radar: Experten raten im Februar zum Kauf der Rheinmetall-Aktie | finanzen.net

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Rheinmetall-Aktie geworfen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.669,00 EUR 5,00 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Analyse der Rheinmetall-Aktie abgegeben.

9 Experten empfehlen die Rheinmetall-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 2.084,00 EUR beziffert, während der aktuelle Rheinmetall-Kurs an der Börse XETRA bei 1.663,50 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research2.050,00 EUR23,2327.02.2026
UBS AG2.200,00 EUR32,2524.02.2026
Warburg Research1.700,00 EUR2,1911.02.2026
Bernstein Research2.050,00 EUR23,2310.02.2026
UBS AG2.200,00 EUR32,2509.02.2026
Barclays Capital2.175,00 EUR30,7506.02.2026
Barclays Capital2.175,00 EUR30,7505.02.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)2.100,00 EUR26,2405.02.2026
Jefferies & Company Inc.2.060,00 EUR23,8405.02.2026
JP Morgan Chase & Co.2.130,00 EUR28,0405.02.2026

Redaktion finanzen.net

