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Unter der Lupe

So schätzen die Analysten die Zukunft der Meta-Aktie ein

So schätzen die Analysten die Zukunft der Meta-Aktie ein

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
647.70 EUR -0.30 EUR -0.05 %
Charts | News | Analysen

Im abgelaufenen Monat haben 20 Experten ihre Einschätzung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie veröffentlicht.

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18 Experten raten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 824,60 USD, was einem Anstieg von 99,42 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie von 725,18 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.875,00 USD20,6628.09.2026
JP Morgan Chase & Co.920,00 USD26,8724.09.2026
RBC Capital Markets770,00 USD6,1824.09.2026
RBC Capital Markets770,00 USD6,1823.09.2026
JP Morgan Chase & Co.820,00 USD13,0822.09.2026
Jefferies & Company Inc.875,00 USD20,6622.09.2026
JP Morgan Chase & Co.820,00 USD13,0810.09.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com

Aktuelle Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News

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Meta Platforms (ex Facebook) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.

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