So schätzen die Analysten die Zukunft der Meta-Aktie ein
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie abgegeben.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 20 Experten ihre Einschätzung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie veröffentlicht.
18 Experten raten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 824,60 USD, was einem Anstieg von 99,42 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie von 725,18 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|875,00 USD
|20,66
|28.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|920,00 USD
|26,87
|24.09.2026
|RBC Capital Markets
|770,00 USD
|6,18
|24.09.2026
|RBC Capital Markets
|770,00 USD
|6,18
|23.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|820,00 USD
|13,08
|22.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|875,00 USD
|20,66
|22.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|820,00 USD
|13,08
|10.09.2026
Redaktion finanzen.net
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