So schätzen die Analysten die Zukunft der Meta-Aktie ein

Unter der Lupe

01.10.26 09:30 Uhr

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie abgegeben.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 824,60 USD, was einem Anstieg von 99,42 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie von 725,18 USD gleichkommt.

18 Experten raten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im abgelaufenen Monat haben 20 Experten ihre Einschätzung der Meta Platforms (ex Facebook) -Aktie veröffentlicht.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung