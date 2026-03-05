DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -2,2%Nas22.749 -0,3%Bitcoin61.310 +0,4%Euro1,1617 +0,1%Öl84,28 ±-0,0%Gold5.124 +0,8%
Unter der Lupe

Tesla-Konkurrenten im Vergleich: CATL vs. BYD - welche Aktie hat mehr Potenzial?

06.03.26 03:41 Uhr
Investieren im Batteriemarkt: CATL gegen Tesla-Konkurrent BYD - welche Aktie hat die Nase vorn? | finanzen.net

Der globale Batteriemarkt wächst rasant - doch welche Aktie verspricht langfristig das größte Potenzial? CATL und BYD liefern sich ein spannendes Rennen.

• Chinesische Hersteller prägen den Batteriemarkt
• CATL und BYD im weltweiten Wettlauf
• Welche Aktie ist die bessere Wahl?

Wer­bung

Die Elektroautoindustrie befindet sich im Umbruch: Chinesische Hersteller wie CATL und BYD setzen neue Maßstäbe bei Batteriekosten, Reichweite und Ladegeschwindigkeit und holen gegenüber europäischen Autobauern massiv auf. Für Anleger stellt sich nun die Frage: In welchen der beiden Hersteller lohnt sich eine Investition mehr? In ihrer neuesten Analyse untersucht die UBS Bank Batteriezellen - unter anderem von CATL und BYD.

CATL-Aktie: Weltmarktführer bei Batteriezellen

Laut Wallstreet Online unter Berufung auf die UBS-Analyse erreicht CATL mit seiner Shenxing-Zelle Gesamtkosten von nur 55 US-Dollar pro Kilowattstunde, fast 50 Prozent günstiger als die Zellen eines Volkswagen ID.3. Die Analysten betonen, dass die fortlaufende Senkung der Batteriekosten um etwa 10 Prozent pro Jahr nicht nur den Automobilbereich, sondern auch Lastkraftwagen und stationäre Energiespeicher revolutionieren wird.

Dank Chinas führender Rolle in Forschung, Entwicklung und einer robusten Lieferkette profitiert CATL von einer nachhaltigen Kostenführerschaft. Selbst wenn Auslandsfabriken zur Umgehung von Handelsbarrieren die Zellkosten um 20 bis 25 Prozent erhöhen, bleibe der chinesische Hersteller laut UBS klar im Vorteil.

Wer­bung

BYD-Aktie: Profiteur des globalen Wachstums

Während CATL auf die Batterieproduktion fokussiert ist, sieht die UBS laut Wallstreet Online BYD als den OEM (Original Equipment Manufacturer), der am besten positioniert ist, um seinen globalen Marktanteil profitabel auszubauen. Als OEM bezeichnet werden Hersteller, deren Fahrzeuge komplett unter eigenem Markennamen produziert werden.

Die in China produzierten LFP-Zellen von BYD ermöglichen eine Kostenersparnis von rund 35 Prozent gegenüber internationalen Wettbewerbern - das entspricht etwa 2.000 US-Dollar pro Fahrzeug. Die Bank geht davon aus, dass chinesische Hersteller ihren globalen Marktanteil von 25 Prozent im Jahr 2025 auf 35 Prozent im Jahr 2030 steigern werden, heißt es - wobei der Großteil außerhalb Chinas erfolge.

Aktien von BYD vs. CATL: Risiken und aktuelle Marktperformance

Neben den starken Wachstumsaussichten bergen Investitionen in CATL und BYD auch Risiken: EU- und US-Zölle auf chinesische Batterien und EVs sowie geopolitische Spannungen könnten die Expansion bremsen, während CATL in den USA als sicherheitsrelevant eingestuft wird. BYD hingegen kämpft mit Gewinnrückgängen durch Preiskriege in China, punktet aber global mit hohem Wachstumspotenzial. CATL überzeugt mit einem prognostizierten Umsatzwachstum von 23 Prozent für 2025.

Wer­bung

Seit Jahresbeginn hat die CATL-Aktie allerdings 1,13 Prozent auf zuletzt 499,80 HKD verloren, während die BYD-Aktie im gleichen Zeitraum derweil um 2,88 Prozent auf zuletzt 92,60 HKD nachgab. Auf Sicht von einem Jahr zeigt sich jedoch ein differenzierteres Bild: Die CATL-Aktie verzeichnet einen Zuwachs von 5,08 Prozent, während die BYD-Aktie ein Minus von 2,62 Prozent hinnehmen muss. (Stand: Schlusskurse vom 27. Februar 2026).

Auf TipRanks präsentieren sich die Analystenmeinungen für beide Aktien ähnlich optimistisch: Alle fünf Analysten empfehlen die BYD-Aktie zum Kauf; Halte- oder Verkaufsempfehlungen liegen nicht vor. Bei einem durchschnittlichen Kursziel von 118,94 HKD entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von 28,44 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs. Für den CATL-Titel sprechen sech von sieben Analysten eine Kaufempfehlung aus, während eine Empfehlung zum Halten verbleibt. Das mittlere Kursziel liegt bei 6224,26 HKD, was einem potenziellen Kursanstieg von 24,9 Prozent entspricht. (Stand: Schlusskurse vom 05. März 2026).

CATL oder BYD - Welche Aktie ist die bessere Wahl?

Wer auf reine Batterietechnologie setzt, könnte mit CATL richtig liegen - der Konzern profitiert von niedrigsten Kosten, hoher Energiedichte und der wachsenden Nachfrage in unterschiedlichsten Branchen. Wer hingegen auf den globalen Verkauf von Elektrofahrzeugen setzt, für den könnte BYD als OEM womöglich die besseren Perspektiven bieten. Laut UBS werden chinesische Unternehmen langfristig die strukturellen Gewinner sein, während europäische Hersteller im Volumensegment unter Druck geraten.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com, Robert Way / Shutterstock.com

mehr Analysen