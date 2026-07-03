VW-Aktie im Fokus: Darum sehen Analysten im Juni weiteres Potenzial

Unter der Lupe

14:54

Im vergangenen Monat haben Experten die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 9 Experten ihre Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie veröffentlicht.

Werbung

3 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 110,11 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Volkswagen (VW) vz auf 70,10 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 90,00 EUR 28,39 29.06.2026 Jefferies & Company Inc. 120,00 EUR 71,18 29.06.2026 RBC Capital Markets 131,00 EUR 86,88 27.06.2026 Bernstein Research 100,00 EUR 42,65 26.06.2026 Bernstein Research 100,00 EUR 42,65 25.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 110,00 EUR 56,92 25.06.2026 Barclays Capital 120,00 EUR 71,18 23.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 110,00 EUR 56,92 08.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 110,00 EUR 56,92 02.06.2026

Redaktion finanzen.net