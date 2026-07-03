VW-Aktie im Fokus: Darum sehen Analysten im Juni weiteres Potenzial
Im vergangenen Monat haben Experten die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 9 Experten ihre Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie veröffentlicht.
3 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 110,11 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Volkswagen (VW) vz auf 70,10 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|90,00 EUR
|28,39
|29.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|120,00 EUR
|71,18
|29.06.2026
|RBC Capital Markets
|131,00 EUR
|86,88
|27.06.2026
|Bernstein Research
|100,00 EUR
|42,65
|26.06.2026
|Bernstein Research
|100,00 EUR
|42,65
|25.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|110,00 EUR
|56,92
|25.06.2026
|Barclays Capital
|120,00 EUR
|71,18
|23.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|110,00 EUR
|56,92
|08.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|110,00 EUR
|56,92
|02.06.2026
Redaktion finanzen.net
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Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News
Volkswagen (VW) vz. Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.06.26
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|29.06.26
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.26
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research