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Unter der Lupe

VW-Aktie im Fokus: Darum sehen Analysten im Juni weiteres Potenzial

VW-Aktie im Fokus: Darum sehen Analysten im Juni weiteres Potenzial

Im vergangenen Monat haben Experten die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
77.10 EUR 2.60 EUR 3.49 %
Charts | News | Analysen
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Im abgelaufenen Monat haben 9 Experten ihre Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie veröffentlicht.

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3 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 110,11 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Volkswagen (VW) vz auf 70,10 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG90,00 EUR28,3929.06.2026
Jefferies & Company Inc.120,00 EUR71,1829.06.2026
RBC Capital Markets131,00 EUR86,8827.06.2026
Bernstein Research100,00 EUR42,6526.06.2026
Bernstein Research100,00 EUR42,6525.06.2026
JP Morgan Chase & Co.110,00 EUR56,9225.06.2026
Barclays Capital120,00 EUR71,1823.06.2026
JP Morgan Chase & Co.110,00 EUR56,9208.06.2026
JP Morgan Chase & Co.110,00 EUR56,9202.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

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Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
29.06.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
29.06.26 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.
27.06.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
26.06.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
25.06.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research