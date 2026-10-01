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Unter der Lupe

Was Analysten von der Intel-Aktie erwarten

Was Analysten von der Intel-Aktie erwarten

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Intel-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
107.38 EUR -0.48 EUR -0.45 %
Charts | News | Analysen

Im vergangenen September haben 6 Experten die Aktie von Intel wie folgt eingeschätzt.

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1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 108,67 USD für die Intel-Aktie, was einem Abschlag von 11,56 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 120,23 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research110,00 USD-8,5121.09.2026
Bernstein Research110,00 USD-8,5114.09.2026
Bernstein Research110,00 USD-8,5114.09.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

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Intel Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 Intel Neutral UBS AG
24.07.26 Intel Halten DZ BANK

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