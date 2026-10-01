Was Analysten von der Intel-Aktie erwarten

Unter der Lupe

01.10.26 09:50 Uhr

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Intel-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel

Im vergangenen September haben 6 Experten die Aktie von Intel wie folgt eingeschätzt.

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1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 108,67 USD für die Intel-Aktie, was einem Abschlag von 11,56 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 120,23 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 110,00 USD -8,51 21.09.2026 Bernstein Research 110,00 USD -8,51 14.09.2026 Bernstein Research 110,00 USD -8,51 14.09.2026

Redaktion finanzen.net