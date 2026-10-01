Was Analysten von der Intel-Aktie erwarten
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Intel-Aktie im vergangenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen September haben 6 Experten die Aktie von Intel wie folgt eingeschätzt.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 108,67 USD für die Intel-Aktie, was einem Abschlag von 11,56 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 120,23 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|110,00 USD
|-8,51
|21.09.2026
|Bernstein Research
|110,00 USD
|-8,51
|14.09.2026
|Bernstein Research
|110,00 USD
|-8,51
|14.09.2026
Redaktion finanzen.net
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