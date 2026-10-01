Wie Experten die Allianz-Aktie im September einstuften
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Allianz-Aktie im vergangenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Die Allianz-Aktie wurde im September 2026 von 2 Experten analysiert.
1 Experte rät die Allianz-Aktie zu kaufen, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 518,50 EUR für die Allianz-Aktie, was einem Anstieg von 102,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 416,30 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|684,00 EUR
|64,30
|29.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|18.09.2026
|Barclays Capital
|353,00 EUR
|-15,21
|04.09.2026
Redaktion finanzen.net
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