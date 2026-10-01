Wie Experten die Allianz-Aktie im September einstuften

Unter der Lupe

01.10.26 09:28 Uhr

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Allianz-Aktie im vergangenen Monat.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 518,50 EUR für die Allianz-Aktie, was einem Anstieg von 102,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 416,30 EUR entspricht.

1 Experte rät die Allianz-Aktie zu kaufen, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Die Allianz -Aktie wurde im September 2026 von 2 Experten analysiert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung