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Unter der Lupe

Wie Experten die Allianz-Aktie im September einstuften

Wie Experten die Allianz-Aktie im September einstuften

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Allianz-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
417.80 EUR 5.80 EUR 1.41 %
Charts | News | Analysen

Die Allianz-Aktie wurde im September 2026 von 2 Experten analysiert.

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1 Experte rät die Allianz-Aktie zu kaufen, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 518,50 EUR für die Allianz-Aktie, was einem Anstieg von 102,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 416,30 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)684,00 EUR64,3029.09.2026
DZ BANK--18.09.2026
Barclays Capital353,00 EUR-15,2104.09.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.09.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 Allianz Kaufen DZ BANK
04.09.26 Allianz Underweight Barclays Capital
17.08.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

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