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Elmos Semiconductor-Aktie bricht deutlich ein: Großaktionäre platzieren Aktien

12.05.26 09:27 Uhr
Elmos Semiconductor-Aktie deutlich tiefer: Großaktionäre verkaufen Anteile | finanzen.net

Eine angekündigte Platzierung bestehender Aktien durch zwei Großaktionäre belastet die Titel von Elmos Semiconductor am Dienstag deutlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Elmos Semiconductor
181,00 EUR 3,40 EUR 1,91%
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Die Anteilsscheine geben am Dienstag via XETRA zeitweise 8,41 Prozent auf 176,40 Euro nach und entfernten sich damit weiter von ihrem Rekordhoch vom Freitag.

Die Elmos-Großaktionäre Weyer Beteiligungsgesellschaft mbH und ZOE-VVG GmbH planen, insgesamt rund 1,77 Millionen bestehende Aktien zu veräußern, teilte Elmos Semiconductor mit. Dies entspreche einem Gesamtanteil von rund zehn Prozent des Grundkapitals.

Der nach der Transaktion erhöhte Streubesitz werde die Liquidität sowie die Attraktivität der Aktien erhöhen und positioniere Elmos gut für eine mögliche Aufnahme in den MDAX der mittelgroßen Unternehmen, sagte Elmos-Chef Arne Schneider. Aktuell ist Elmos im Nebenwerte-Index SDAX gelistet.

/la/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Elmos Semiconductor SE

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