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Elmos Semiconductor-Aktie bricht zweistellig ein: Großaktionäre platzieren Aktien

11.05.26 21:00 Uhr
Elmos Semiconductor-Aktie zweistellig tiefer: Großaktionäre verkaufen Anteile | finanzen.net

Eine angekündigte Platzierung bestehender Aktien durch zwei Großaktionäre hat am Montag die Papiere von Elmos Semiconductor im nachbörslichen Handel stark belastet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Elmos Semiconductor
177,60 EUR -26,90 EUR -13,15%
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Die Anteilsscheine notierten auf der Plattform Tradegate 13,15 Prozent tiefer bei 177,60 Euro und entfernten sich damit weiter von ihrem Rekordhoch vom Freitag.

Die Elmos-Großaktionäre Weyer Beteiligungsgesellschaft mbH und ZOE-VVG GmbH planen, insgesamt rund 1,77 Millionen bestehende Aktien zu veräußern, teilte Elmos Semiconductor mit. Dies entspreche einem Gesamtanteil von rund zehn Prozent des Grundkapitals.

Der nach der Transaktion erhöhte Streubesitz werde die Liquidität sowie die Attraktivität der Aktien erhöhen und positioniere Elmos gut für eine mögliche Aufnahme in den MDAX der mittelgroßen Unternehmen, sagte Elmos-Chef Arne Schneider. Aktuell ist Elmos im Nebenwerte-Index SDAX gelistet.

/la/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Elmos Semiconductor SE

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08.05.2026Elmos Semiconductor BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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04.05.2009ELMOS Semiconductor sellClose Brothers Seydler Research AG
23.04.2009ELMOS Semiconductor sellClose Brothers Seydler Research AG
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