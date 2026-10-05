Hermès-Aktie verliert: Herabstufung durch UBS - Kursziel gesenkt

Unter Druck

05.10.26 11:27 Uhr

Die UBS hat Hermes abgestuft und das Kursziel gesenkt.

Die Schweizer Großbank hat Hermès von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 1695 auf 1168 Euro gesenkt. Nachdem sich ihre Hoffnungen auf 2026 für Europas Luxusgüterkonzerne als verfrüht erwiesen hätten, gehe sie nun mit realistischeren Erwartungen in das kommende Jahr, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Am positivsten sieht sie die Anbieter "harter" Luxusartikel wie Richemont und Watches of Switzerland. Richemont bleibt mit Blick auf die anstehende Quartalsberichtssaison ihr bevorzugter Wert. Bei Hermes verdichteten sich indes die Hinweise, dass das Gewinnprofil zunehmend zyklischer Natur sein werde. Schwache Quartalszahlen der Franzosen könnten die Sorgen mit Blick auf 2027 verstärken, dass die Preisdynamik nachlasse und das Wachstum im Lederwarengeschäft zunehmend schwieriger zu prognostizieren sei.

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Die Hermès-Aktie verliert in Paris zum Wochenstart zeitweise 2,27 Prozent auf 1.270,00 Euro.

/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 01:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 01:17 / GMT

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