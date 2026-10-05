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Unter Druck

Hermès-Aktie verliert: Herabstufung durch UBS - Kursziel gesenkt

Hermès-Aktie verliert: Herabstufung durch UBS - Kursziel gesenkt

Die UBS hat Hermes abgestuft und das Kursziel gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hermès (Hermes International)
1,271.00 EUR -37.00 EUR -2.83 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank hat Hermès von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 1695 auf 1168 Euro gesenkt. Nachdem sich ihre Hoffnungen auf 2026 für Europas Luxusgüterkonzerne als verfrüht erwiesen hätten, gehe sie nun mit realistischeren Erwartungen in das kommende Jahr, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Am positivsten sieht sie die Anbieter "harter" Luxusartikel wie Richemont und Watches of Switzerland. Richemont bleibt mit Blick auf die anstehende Quartalsberichtssaison ihr bevorzugter Wert. Bei Hermes verdichteten sich indes die Hinweise, dass das Gewinnprofil zunehmend zyklischer Natur sein werde. Schwache Quartalszahlen der Franzosen könnten die Sorgen mit Blick auf 2027 verstärken, dass die Preisdynamik nachlasse und das Wachstum im Lederwarengeschäft zunehmend schwieriger zu prognostizieren sei.

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Die Hermès-Aktie verliert in Paris zum Wochenstart zeitweise 2,27 Prozent auf 1.270,00 Euro.

/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 01:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 01:17 / GMT

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Datum Rating Analyst
10:56 Hermès (Hermes International) Sell UBS AG
09:11 Hermès (Hermes International) Sell Goldman Sachs Group Inc.
08:46 Hermès (Hermes International) Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.26 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
29.09.26 Hermès (Hermes International) Buy Jefferies & Company Inc.

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