DAX24.048 ±0,0%Est505.969 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5100 -1,9%Nas23.639 +2,0%Bitcoin62.760 -0,1%Euro1,1782 -0,1%Öl96,08 +0,8%Gold4.798 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Heidelberger Druckmaschinen 731400 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abwarten im Iran-Konflikt: DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins -- NVIDIA stellt erste Quanten-KI-Modelle vor -- Samsung SDS, AIXTRON, ASML, Mercedes-Benz, Lufthansa, EVOTEC im Fokus
Top News
Monopolist im KI-Rausch! ASML pulverisiert Erwartungen und trotzt dem China-Gegenwind! Monopolist im KI-Rausch! ASML pulverisiert Erwartungen und trotzt dem China-Gegenwind!
IonQ (IONQ) im Pivotal-Point-Check: „Heiliger Gral“ der Quanten-Vernetzung geknackt und DARPA-Zuschlag erhalten! IonQ (IONQ) im Pivotal-Point-Check: „Heiliger Gral“ der Quanten-Vernetzung geknackt und DARPA-Zuschlag erhalten!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Unter Druck

tonies-Aktie verliert: Gewinnmitnahmen drücken Kurs nach Vortagsrally

15.04.26 11:19 Uhr
tonies-Aktie fällt: Kursrückgang nach starkem Anstieg am Vortag | finanzen.net

Bei den Aktien von tonies nehmen die Anleger Gewinne mit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
tonies
9,91 EUR -0,81 EUR -7,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am Mittwoch verloren die tonies-Titel des Spielwarenherstellers bis zu 7,5 Prozent. Am Vortag hatte das Unternehmen die Anleger mit vorgelegten Zahlen nur kurz begeistert. Der erste Kurssprung bis an die 11-Euro-Marke war am Dienstag von einigen Anlegern zum Kasse machen genutzt worden. Am Mittwoch stand der Kurs nun wieder zeitweise knapp unter der 10-Euro-Marke. Zuletzt wurden die Papiere via XETRA 5,1 Prozent tiefer gehandelt bei 10,04 Euro.

Kritische Punkte wurden von Analysten auch am Mittwoch nicht erkannt, sie äußerten sich voll des Lobes über den Expansionskurs in den USA und den erfolgreichen Verkaufsstart der "Toniebox 2", in der Analyst Christian Sandherr von Nuways Research einen strukturellen Kurstreiber sieht.

Seit September haben die Aktien aber einen guten Lauf hinter sich, der im Februar zur SDAX-Aufnahme führte. In deren Folge hatte die erste Kursspitze sogar bei 12 Euro gelegen, bevor die Aktien im März durch die generellen Verwerfungen des Iran-Krieges belastet wurden.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu tonies

DatumMeistgelesen

Analysen zu tonies

DatumRatingAnalyst
09.02.2026tonies BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2026tonies BuyWarburg Research
06.02.2026tonies BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09.02.2026tonies BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2026tonies BuyWarburg Research
06.02.2026tonies BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für tonies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen