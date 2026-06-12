SpaceX-Aktie fällt auf Allzeittief: Warum Cathie Wood trotzdem zukauft

Unter Erstkurs

09.07.26 11:17 Uhr

Die SpaceX-Aktie ist am Mittwoch im Tagesverlauf auf ein neues Allzeittief gerutscht, nur einen Tag nach einer Welle positiver Analystenstimmen und der Aufnahme in den NASDAQ 100.

SpaceX-Aktie erreichte am Mittwoch im Handelsverlauf ein neues Allzeittief

Schlusskurs lag erstmals unter Erstkurs

Cathie Wood stockte ihre SpaceX-Position erneut auf

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Am gestrigen Mittwoch ist die SpaceX-Aktie an der NASDAQ auf ein neues Allzeittief gefallen. Im Tagesverlauf rutschte der Titel bis auf 145,20 US-Dollar ab und damit unter die bisherige Tiefstmarke vom 23. Juni bei 147,11 US-Dollar. Letztlich ging die Aktie bei 148,30 US-Dollar aus dem Handel - dem tiefsten Schlusskurs seit dem Börsendebüt. Gleichzeitig schloss das Papier auch erstmals unter dem Eröffnungskurs des ersten Handelstags von 150 US-Dollar. Vorbörslich gewinnt die SpaceX-Aktie am Donnerstag an der NASDAQ zeitweise 1,48 Prozent auf 150,50 US-Dollar.

Damit liegt der Titel von Elon Musks Raumfahrtkonzern inzwischen mehr als 30 Prozent unter seinem Rekordhoch von 225,64 US-Dollar, den er am dritten Handelstag markiert hatte. Der Rutsch kommt ausgerechnet kurz nachdem eine Welle positiver Analystenstimmen und die Aufnahme in den NASDAQ 100 den Kurs eigentlich hätten stützen sollen.

Sell the News nach der Analystenwelle

Der Rückgang wirkt paradox, weil ausgerechnet am Dienstag mehrere positive Nachrichten zusammenkamen. Von den 17 Konsortialbanken des Börsengangs nahmen zwölf die Coverage auf, alle zwölf mit einer Kaufempfehlung oder vergleichbarer Einstufung. Am optimistischsten zeigte sich Morgan Stanley: Analyst Adam Jonas startete mit der Einstufung Overweight und einem Kursziel von 300 US-Dollar, gestützt auf eine nahezu monopolartige Startkosten-Position, das größte Satellitennetzwerk im niedrigen Erdorbit und ein schnell wachsendes KI-Infrastrukturgeschäft, die er als einen gemeinsamen Infrastruktur-Stack beschreibt. Am selben Tag rückte SpaceX zusätzlich in den Tech-Index NASDAQ 100 auf. Nach Einschätzung mehrerer Marktbeobachter war die Indexaufnahme jedoch bereits im Kurs eingepreist.

UBS bestätigt Kaufempfehlung

Ein Analyst legt trotzdem nach. Die Schweizer Großbank UBS hat SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Der vom Raumfahrt- und KI-Konzern vorgestellte Grok 4.5 sei die erste umfassend überarbeitete Version des Chatbots, die mit dem KI-gestützten Code-Editor Cursor trainiert worden sei, schrieb John C. Hodulik am Donnerstagabend. Mit Grok 4.5 verringere SpaceX den Leistungsrückstand auf die führenden Konkurrenzprodukte von OpenAI und Anthropic in vielen Anwendungsbereichen. In Kürze wolle derweil OpenAI mit ChatGPT 5.6 ebenfalls eine neue Version seines Chatbots vorstellen.

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Rivale Blue Origin sammelt frisches Kapital

Der Rückschlag bei SpaceX fällt zudem in eine Woche, in der Rivale Blue Origin seine Kapitalbasis stärkt. Das von Jeff Bezos unterstützte Unternehmen sammelte laut einem Bericht von Yahoo Finance kürzlich rund 10 Milliarden US-Dollar von Investoren ein - zu einer Bewertung von 130 Milliarden US Dollar. Besonders brisant: Es ist die erste öffentliche Finanzierungsrunde in der Firmengeschichte des Raumfahrtunternehmens. Getragen wird die Runde mit jeweils 4 Milliarden US-Dollar von Coatue Management und weiteren Großinvestoren sowie 2 Milliarden US-Dollar von Bezos. Verglichen mit den rund 85 Milliarden US-Dollar, die SpaceX bei seinem Börsengang eingesammelt hatte, bleibt die Summe klein, doch sie zeigt, dass frisches Kapital im Raumfahrtsektor trotz der Turbulenzen bei SpaceX weiterhin gefragt ist.

Cathie Wood kauft trotzdem nach

Trotz des Kursrückgangs bei der SpaceX-Aktie blieb Star-Investorin Cathie Wood ihrem Muster treu. Bereits am Tag der Erstnotiz hatte ihr Fondshaus Ark Invest laut mehreren Medienberichten rund 3,3 Millionen SpaceX-Aktien eingesammelt. Laut einem Bericht von Yahoo Finance stockte Ark nun rund um den jüngsten Kursrutsch erneut auf und investierte etwa 7 Millionen US-Dollar in weitere SpaceX-Aktien, finanziert unter anderem durch den Verkauf von rund 570.000 Aktien der Alibaba Group. Wood begründet ihre Position laut der Nachrichtenseite mit dem langfristigen Potenzial von Starlink und der KI-Infrastruktur des Konzerns, dessen Unternehmenswert Ark im besten Fall bis 2030 auf 3,1 Billionen US-Dollar taxiert.

Der nächste Fixpunkt für die SpaceX-Aktie ist nun der Beginn der gestaffelten Sperrfrist-Freigaben ab August, wenn zusätzliche Aktien aus Insiderbesitz frei handelbar werden und das Angebot am Markt erhöhen könnten.

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Carolin Ludwig, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

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