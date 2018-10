Gewinneinbruch: Schleppende Geschäfte sorgen bei Ceconomy-Aktie für erneuten Kursrutsch

Anzeige

Heute im Fokus

DAX stabil erwartet -- Asiatische Indizes notieren uneinheitlich -- Schleppende Geschäfte: Gewinneinbruch bei Ceconomy -- Westwing legt Angebotspreis auf 26 Euro pro Aktie fest

Symrise-Konkurrent Givaudan wächst in ersten neun Monaten. IWF senkt globale Wachstumsprognosen und warnt vor Risiken. Microsoft investiert in Fahrdienstvermittler Grab. Wirecard investiert in Expansion und bleibt bei Dividendenstrategie. Öko-Suchmaschine Ecosia will RWE den Hambacher Forst abkaufen.