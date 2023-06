Unterlagen - Ex-Trump-Berater Christie will bei US-Wahl antreten

Washington (Reuters) - Vor der US-Präsidentenwahl im kommenden Jahr hat mit dem ehemaligen Trump-Berater Chris Christie ein weiterer Republikaner seinen Hut in den Ring geworfen.

Der heutige Kritiker des Ex-Präsidenten und frühere Staatsanwalt reichte am Dienstag seine formellen Bewerbungsunterlagen ein. Der 60-Jährige sollte sich im Laufe des Tages an die Öffentlichkeit wenden. Christie war 2016 schon einmal angetreten, um der Präsidentschaftskandidat der Republikaner zu werden. In der jüngsten Reuters/Ipsos-Umfrage vom Mai lag er mit ein Prozent Zustimmung weit abgeschlagen hinter Trump mit 49 Prozent. Am Mittwoch dürfte unter anderem auch der ehemalige Vizepräsident Mike Pence seine Bewerbung öffentlich verkünden.

