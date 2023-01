Ford-Aktie an der NYSE vorbörslich höher: Berichte zu Stellenabbau bei Ford in Köln verdichten sich

Der Autobauer wolle die Belegschaft um eine vierstellige Zahl verringern, berichtet die "Automobilwoche" unter Berufung auf das Unternehmensumfeld.

Zuvor hatte die "Bild" über einen möglichen Stellenabbau berichtet. Sie veröffentliche die Einladung zu einer außerordentlichen Betriebsversammlung für die rund 14.000 Beschäftigten in Köln an diesem Montag. "Die Lage spitzt sich zu", heißt es darin. Es gehe um die Zukunft von Ford in Köln.

Ein Unternehmenssprecher wollte sich am Freitag nicht äußern. Laut "Automobilwoche" will Ford Kosten senken und seine Strukturen in Europa verändern.

An der NYSE gewinnt die Ford-Aktie vorbörslich zeitweise 0,32 Prozent auf 12,44 US-Dollar.

KÖLN (dpa-AFX)

