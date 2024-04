Unternehmensberatung BCG plant mehr als 1000 Neueinstellungen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) plant wegen florierenden Geschäfts in diesem Jahr über tausend Neueinstellungen in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Osteuropa. Das teilte die deutsche BCG-Gesellschaft am Montag in München mit. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen seinen weltweiten Umsatz demnach weltweit um fünf Prozent auf 12,3 Milliarden Dollar gesteigert.

Die deutschsprachigen Länder und ihre östlichen Nachbarstaaten gehören bei BCG zum Geschäftsbereich Zentraleuropa, der demnach sogar zweistellig zulegte. Genaue Umsatzzahlen für die betreffenden Länder nannte BCG jedoch nicht, auch ihren Gewinn machte die Beratung nicht publik.

BCG ist seit einigen Jahren auf Expansionskurs in Europa, schon während der Corona-Pandemie hatte die Verunsicherung in den Chefetagen vieler Unternehmen erhöhten Beratungsbedarf zur Folge. 2023 wurden 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu eingestellt. Besonders gefragt waren die Dienste von BCG 2023 der Mitteilung zufolge unter anderem beim Thema Energie. Weltweit beschäftigt BCG rund 32 000 Menschen in gut 50 Ländern./cho/DP/zb