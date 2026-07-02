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Continental-Aktie stärker: Verkauf von Contitech an Lone Star - Milliardenbewertung

03.07.26 16:15 Uhr
Continental-Aktie im Fokus: Contitech geht an Lone Star | finanzen.net

Continental hat wohl einen Käufer für die Industriesparte gefunden.

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Continental AG
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Der Finanzinvestor Lonestar will Contitech für eine Bewertung von 4 Milliarden Euro übernehmen. Man befinde sich kurz vor einem Abschluss des Vertrags zur Veräußerung des Unternehmensbereichs, wie der Konzern aus Hannover mitteilte. Ergänzend zum Kaufpreis könnte es noch eine erfolgsabhängige Komponente in Höhe von bis zu 250 Millionen Euro in den Folgejahren für Conti geben.

Continental hatte im April vergangenen Jahres die Abspaltung der Kunststoff- und Kautschuksparte Contitech angekündigt. Ein Verkauf wurde damals bereits als wahrscheinlichste Option bezeichnet.

Im XETRA-Handel geht es für die Continental-Aktie zeitweise 1,79 Prozent auf 76,16 Euro nach oben.

DOW JONES

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com, Continental

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