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Unternehmenskäufe

Henkel-Aktie: Neue Übernahmen sollen das Wachstum spürbar ankurbeln und Portfolio ergänzen

Henkel-Aktie: Neue Übernahmen sollen das Wachstum spürbar ankurbeln und Portfolio ergänzen

Der Waschmittel- und Klebstoffhersteller Henkel fasst weitere Übernahmen ins Auge, um sein Portfolio gezielt zu ergänzen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
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"Wir haben in den vergangenen Monaten Unternehmenskäufe im Wert von zusammen rund fünf Milliarden Euro vereinbart oder abgeschlossen", sagte Vorstandschef Carsten Knobel der "Rheinischen Post" (Samstag). Dies stärke sowohl die Klebstoffsparte mit Marken wie Pattex und Pritt als auch die Konsumgütersparte mit Persil, Schwarzkopf und Pril. "Wir sehen für beide Sparten großes Potenzial, aus eigener Kraft zu wachsen. Aber wir schauen uns auch an, wie wir uns durch Zukäufe weiter stärken können", sagte Knobel.

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Wichtig sei dabei, dass die Übernahmeziele strategisch passten sowie verfügbar und finanziell attraktiv seien. "Wenn das gegeben ist, greifen wir auch zu." Die hohen Ölpreise treffen derweil auch Henkel. "Wir sind zwar nicht so energieintensiv wie klassische Chemieunternehmen und nutzen Rohöl nicht als direkten Rohstoff. Aber natürlich spüren wir den deutlichen Kostenschub bei Energie und eingekauften Rohstoffen und Vorprodukten", sagte Knobel.

Allerdings sei es zunehmend schwierig, bei Konsumgütern Preiserhöhungen durchzusetzen. "Verbraucher akzeptieren höhere Preise nur, wenn damit konkrete Innovationen verbunden sind." Bei Industriekunden ließen sich höhere Preise für Klebstoffe zwar durchsetzen, doch diese erwarteten bei Entspannung der Rohstoffpreise auch wieder Preissenkungen. "Daher sind die Schwankungen in der aktuellen Lage für uns eine Herausforderung."

/stw/zb

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

Bildquellen: Henkel AG

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DatumRatingAnalyst
20.08.26 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research
14.08.26 Henkel vz Hold Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Henkel vz Kaufen DZ BANK
13.08.26 Henkel vz Kaufen DZ BANK
12.08.26 Henkel vz Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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