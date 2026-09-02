Henkel-Aktie rot: Neue Übernahmen sollen das Wachstum spürbar ankurbeln und Portfolio ergänzen

Unternehmenskäufe

07.09.26 10:03 Uhr

Der Waschmittel- und Klebstoffhersteller Henkel fasst weitere Übernahmen ins Auge, um sein Portfolio gezielt zu ergänzen.

• Hohe Energiepreise belasten Henkel, da sie die Kosten erhöhen; Preiserhöhungen bei Konsumgütern sind schwierig durchzusetzen, während bei Industriekunden Preissenkungen bei Rohstoffpreisentwicklung erwartet werden.

• Henkel hat in den letzten Monaten Unternehmenskäufe im Wert von rund fünf Milliarden Euro abgeschlossen, um das Wachstum in den Bereichen Klebstoffe und Konsumgüter zu stärken.

"Wir haben in den vergangenen Monaten Unternehmenskäufe im Wert von zusammen rund fünf Milliarden Euro vereinbart oder abgeschlossen", sagte Vorstandschef Carsten Knobel der "Rheinischen Post" (Samstag). Dies stärke sowohl die Klebstoffsparte mit Marken wie Pattex und Pritt als auch die Konsumgütersparte mit Persil, Schwarzkopf und Pril. "Wir sehen für beide Sparten großes Potenzial, aus eigener Kraft zu wachsen. Aber wir schauen uns auch an, wie wir uns durch Zukäufe weiter stärken können", sagte Knobel.

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Wichtig sei dabei, dass die Übernahmeziele strategisch passten sowie verfügbar und finanziell attraktiv seien. "Wenn das gegeben ist, greifen wir auch zu." Die hohen Ölpreise treffen derweil auch Henkel. "Wir sind zwar nicht so energieintensiv wie klassische Chemieunternehmen und nutzen Rohöl nicht als direkten Rohstoff. Aber natürlich spüren wir den deutlichen Kostenschub bei Energie und eingekauften Rohstoffen und Vorprodukten", sagte Knobel.

Allerdings sei es zunehmend schwierig, bei Konsumgütern Preiserhöhungen durchzusetzen. "Verbraucher akzeptieren höhere Preise nur, wenn damit konkrete Innovationen verbunden sind." Bei Industriekunden ließen sich höhere Preise für Klebstoffe zwar durchsetzen, doch diese erwarteten bei Entspannung der Rohstoffpreise auch wieder Preissenkungen. "Daher sind die Schwankungen in der aktuellen Lage für uns eine Herausforderung."

Die Henkel-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,52 Prozent tiefer bei 76,02 Euro.

/stw/zb

DÜSSELDORF (dpa-AFX)