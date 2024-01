EVOTEC-Aktie vorbörslich tiefrot: EVOTEC-Vorstandschef Werner Lanthaler tritt zurück - Geschäftsprognose bestätigt - KI-gestützte strategische Partnerschaft mit Owkin

Unternehmensmeldung

EVOTEC verliert seinen Vorstandschef.

Werner Lanthaler habe dem Unternehmen mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen als CEO zurücktritt und seinen Vertrag nicht bis zum Ende der aktuellen Laufzeit erfüllen wird, meldete der Biotech-Konzern. Seinen Posten wird Aufsichtsratsmitglied Mario Polywka interimistisch übernehmen. EVOTEC bestätigte zudem die Prognose für 2023.

Lanthalers Vertrag hat eine Laufzeit bis März 2026. Der Manager, seit 2009 CEO, wird dem Aufsichtsrat weiterhin als strategischer Berater zur Verfügung stehen. Der Aufsichtsrat habe eine interne und externe Suche nach einem "dauerhaften CEO" eingeleitet, teilte EVOTEC weiter mit.

"Nach einem extrem herausfordernden und sowohl körperlich als auch insgesamt erschöpfenden Jahr 2023, sowie nach eingehender Reflektion in den vergangenen Wochen und in das neue Jahr blickend, bin ich zu dem Entschluss gelangt, als CEO zurückzutreten, da ich dem Unternehmen in den nächsten Jahren nicht bestmöglich dienen kann", sagte Lanthaler laut Mitteilung.

Für 2023 erwartet das im MDAX notierte Unternehmen einen Konzernumsatz zwischen 750 Millionen und 790 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA sieht der Konzern bei 60 Millionen bis 80 Millionen Euro.

EVOTEC geht mit Owkin KI-gestützte strategische Partnerschaft ein

EVOTEC geht mit dem französisch-amerikanischen Techbio-Unternehmen Owkin eine KI-gestützte strategische Partnerschaft ein. Wie der im MDAX und TecDAX notierte Konzern mitteilte, betrifft diese die Bereiche Onkologie, Immunologie und Inflammation, in denen dadurch die "therapeutische Pipeline" beschleunigt werden soll.

Dabei soll Owkin indikationsrelevante Targets und Untergruppen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz identifizieren, die auf sogenannte multimodale Patientendaten angewendet wird.

EVOTEC wird seine Forschungs- und Entwicklungs-Plattform einsetzen, um die Validierung von Targets zu beschleunigen und risikomindernd zu gestalten. Auch sollen damit Wirkstoffkandidaten identifiziert und die präklinische Entwicklung bis zur Einreichung neuer Prüfpräparate abgeschlossen werden.

Beide Unternehmen wollen mit einem gemeinsamen Forschungs-Strategie-Team die Zusammenarbeit vorantreiben. Die Partnerschaft soll Owkin "die Maximierung der Kapitaleffizienz bei gleichzeitiger Risikoreduzierung ermöglichen". EVOTEC erhält laut Mitteilung Forschungszahlungen von Owkin und hat Anspruch auf erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen auf Produktverkäufe.

Owkin hat laut Mitteilung durch Investitionen von Biopharmaunternehmen wie Sanofi und BMS sowie Risikokapitalfonds wie Fidelity, GV und BPI mehr als 300 Millionen US-Dollar eingesammelt.

RBC belässt EVOTEC auf 'Sector Perform' - Ziel 18,60 Euro

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EVOTEC nach dem Rücktritt des Vorstandschefs und dem bestätigten Jahresausblick auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 18,60 Euro belassen. Der überraschende Abgang von Werner Lanthaler dürfte von den Märkten negativ aufgenommen werden, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Glücklicherweise sei der Wirkstoffforscher seit langem bekannt dafür, dass die Unternehmensleitung Investoren und Analysten bei Ergebnisgesprächen und den häufigen Kapitalmarkttagen zur Verfügung stehe. Insofern glaube er, dass die Geschäfte des Unternehmens in sicheren Händen seien, während ein neuer Vorstandschef gesucht werde.

So reagiert die EVOTEC-Aktie

Der vorzeitige Rücktritt des langjährigen Unternehmenschefs hat den EVOTEC-Anlegern einen Schock versetzt. Wie am Vorabend nach Börsenschluss bekannt wurde, wird Werner Lanthaler nach fast 15 Jahren aus persönlichen Gründen vor Ablauf seines Vertrags zurücktreten. Dies ließ den Kurs im vorbörslichen Tradegate-Handel um etwa 9 Prozent unter 19,50 Euro abrutschen. Eine kurzzeitige Erholung über die 20-Euro-Marke war vorbörslich nur von kurzer Dauer.

Lanthaler begründete seinen Rücktritt mit einem "extrem herausfordernden und sowohl körperlich als auch insgesamt erschöpfenden Jahr 2023". Wie es hieß, werde vorläufig das Aufsichtsratsmitglied Mario Polywka das Unternehmen leiten.

Analyst Charles Weston von RBC hob in einem ersten Kommentar seinen Glauben hervor, dass die Geschäfte des Unternehmens damit in sicheren Händen seien. EVOTEC bekräftigte derweil seine Geschäftsprognose für das abgelaufene Jahr. Außerdem wurde am Donnerstag eine Partnerschaft mit dem Biotech-Unternehmen Owkin vermeldet.

