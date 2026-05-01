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Unternehmer spendet BSW erneut eine Million Euro

21.05.26 14:57 Uhr

SCHWERIN (dpa-AFX) - Der in Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee wohnende Unternehmer Thomas Stanger hat dem BSW erneut mehr als eine Million Euro gespendet. Im Mai überwies er der Partei 1.015.767 Millionen Euro, wie aus der Veröffentlichung von Großspenden durch den Deutschen Bundestag hervorgeht. Es ist demnach die bisher höchste Großspende an eine Partei in diesem Jahr. Zuvor hatte der "Nordkurier" darüber berichtet.

Stanger hatte bereits in den vergangenen Jahren mit großen Spenden an das Bündnis Sahra Wagenknecht für Aufsehen gesorgt. Im April 2025 hatte die Partei von ihm nach Angaben des Bundestags rund zwei Millionen Euro erhalten, im Vorjahr fast fünf Millionen Euro.

Stanger ist nach Medienberichten Gründer eines weltweit führenden Unternehmens mit Sitz in der Nähe von Würzburg gewesen, das sich auf professionelle Lichtsteuerpulte und die Bühnenbeleuchtung großer Konzerte spezialisiert hat.

BSW in MV bei fünf Prozent

Das BSW hatte bei der vergangenen Bundestagswahl mit 4,97 Prozent knapp den Einzug in den Bundestag verpasst. In einer jüngsten Umfrage vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern im September lag die Partei bei fünf Prozent und muss damit dort um den Einzug in den Landtag bangen.

Politische Parteien finanzieren sich in Deutschland vor allem durch Mitgliedsbeiträge, Geld vom Staat und Spenden. Als Großspenden gelten Summen ab 35.000 Euro. Die Parteien müssen solche Beträge umgehend der Bundestagspräsidentin melden, die diese Angaben dann zeitnah veröffentlicht./hdo/DP/stw