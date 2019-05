Aufsichtsratspräsidium trägt thyssenkrupp-Neuausrichtung mit

Präsidium und Strategie-, Finanz- sowie Investitionsausschuss des Aufsichtsrats unterstützen die Pläne des Vorstands einstimmig, teilte die thyssenkrupp AG mit. Teil der Zustimmung sei eine Grundlagenvereinbarung zwischen Vorstand und IG Metall. Das Präsidium und die Ausschüsse werden dem Aufsichtsrat empfehlen, der Neuausrichtung des Konzerns in seiner Sitzung am 21. März zuzustimmen.

Thyssenkrupp hatte am Freitag angekündigt, die geplante Aufspaltung des Konzerns und das Stahl-Joint-Venture mit Tata Steel abzusagen. Stattdessen soll nun der Konzern nun grundlegend neu aufgebaut werden, die einzelnen Bereiche sollen mehr unternehmerische Freiheit bekommen. Zudem soll das lukrative Aufzuggeschäft an die Börse gebracht werden. Teil der Pläne zur Verschlankung ist auch der Abbau von 6.000 Stellen, zwei Drittel davon in Deutschland.

> FRANKFURT (Dow Jones)

