Danone-Aktie etwas fester: Grünes Licht für Huel-Übernahme
Die britische Wettbewerbsbehörde gibt Danone für die geplante Übernahme des britischen Unternehmens Huel im Volumen von 1,2 Milliarden US-Dollar grünes Licht.
Werte in diesem Artikel
Die Competition and Markets Authority CMA hatte in eine ersten Untersuchung geprüft, ob das Geschäft den Wettbewerb im Land beeinträchtigen würde, erklärte jedoch am Donnerstag, dass auf Basis der derzeit vorliegenden Informationen die Fusion freigegeben und nicht vertieft geprüft werde.
Der französische Lebensmittelkonzern Danone hatte des Jahres vereinbart, den britischen Anbieter von pflanzlichen Nahrungspulvern und Mahlzeitenersatzgetränken zu übernehmen.
In Paris geht es für die Danone-Aktie zeitweise 0,34 Prozent auf 65,90 Euro nach oben.
Von Dominic Chopping
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Danone
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Danone
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com, 4kclip / Shutterstock.com
Aktuelle Danone Aktie News
Danone Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Danone nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:51
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Danone Buy
|UBS AG