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Untersuchung

Danone-Aktie etwas tiefer: Grünes Licht für Huel-Übernahme

Danone-Aktie etwas tiefer: Grünes Licht für Huel-Übernahme

Die britische Wettbewerbsbehörde gibt Danone für die geplante Übernahme des britischen Unternehmens Huel im Volumen von 1,2 Milliarden US-Dollar grünes Licht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Danone S.A.
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Die Competition and Markets Authority CMA hatte in eine ersten Untersuchung geprüft, ob das Geschäft den Wettbewerb im Land beeinträchtigen würde, erklärte jedoch am Donnerstag, dass auf Basis der derzeit vorliegenden Informationen die Fusion freigegeben und nicht vertieft geprüft werde.

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Der französische Lebensmittelkonzern Danone hatte des Jahres vereinbart, den britischen Anbieter von pflanzlichen Nahrungspulvern und Mahlzeitenersatzgetränken zu übernehmen.

In Paris geht es für die Danone-Aktie zeitweise 0,15 Prozent auf 65,58 Euro nach unten.

Von Dominic Chopping

DOW JONES

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com, 4kclip / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
17.08.26 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Danone Buy UBS AG
30.07.26 Danone Kaufen DZ BANK
30.07.26 Danone Buy UBS AG
29.07.26 Danone Sector Perform RBC Capital Markets

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