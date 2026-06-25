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Untersuchung

Zalando-Aktie sackt kräftig ab: BaFin prüft mögliche Verstöße beim Jahresabschluss

26.06.26 09:19 Uhr
BaFin nimmt Zalando ins Visier: Jahresabschluss auf dem Prüfstand - Aktie tiefrot | finanzen.net

Die Finanzaufsichtsbehörde BaFin hat bei Zalando eine Prüfung des Konzernabschlusses und des zugehörigen Lageberichts eingeleitet.

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Es liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der im DAX notierte Konzern gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat, wie die BaFin am Freitag in Bonn und Frankfurt mitteilte. Die möglichen Verstöße stehen den Angaben zufolge im Kontext der About-You-Übernahme. Zalando habe im Anhang des Konzernabschlusses Angaben zu einer Transaktion mit einem nahestehenden Unternehmen im Rahmen des Erwerbs der About You möglicherweise fehlerhaft unterlassen. Da die BaFin die Prüfung öffentlich bekannt gemacht habe, werde sie die Öffentlichkeit über ihr Ergebnis informieren. "Dies geschieht unabhängig davon, ob sie bei der Prüfung Fehler in der Rechnungslegung feststellt oder nicht."

Zalando steht nach eigenen Angaben in engem Austausch mit der Bafin. Der Online-Modehändler teilte in einer Stellungnahme mit: "Nach Einschätzung der Zalando SE handelt es sich um einen rein formellen, aber materiell unwesentlichen Aspekt in den Anhangsangaben." Alle relevanten Informationen zum Erwerb der About-You-Anteile seien vollständig öffentlich zugänglich gewesen.

Anleger flüchten: Aktie mit kräftigen Verlusten

Bei den Aktien von Zalando ist am Freitag deshalb mit hohen Kursverlusten zu rechnen. Die Untersuchung des Konzernabschlusses und Lageberichts durch die deutsche Finanzaufsicht BaFin brockte dem Kurs schon im vorbörslichen Handel auf Tradegate einen Verlust von 16,5 Prozent auf 22,20 Euro ein gegenüber dem XETRA-Schluss am Vortag. Im Tief waren es am Morgen sogar gut 20 Prozent auf 21,20 Euro.

Im XETRA-Haupthandel beläuft sich das Minus nur noch auf 5,90 Prozent bei 25,03 Euro. Damit ist die Zalando-Aktie dennoch Schlusslicht im DAX am Freitag.

Auf den ersten Blick scheine die Angelegenheit nicht so gravierend zu sein wie zuletzt eine Untersuchung der BaFin beim Spezialverpackungshersteller Gerresheimer, merkte ein Börsianer an. "Aber ob das hilft?" zeigte sich der Broker skeptisch.

Zalando-Aktien hatten zuletzt einen guten Lauf, dieser dürfte nun zunächst beendet sein. Vom Tief von Mitte Mai bei 18,61 Euro hatten sich die Papiere um mehr als 40 Prozent erholt und am Vortag mit 27 Euro den höchsten Stand seit Mitte Oktober vergangenen Jahres erreicht. Nun aber dürfte der Kurs wieder unter die einfache 200-Tage-Linie bei 23,37 Euro fallen, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt.

/zb/stk

BONN/FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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