Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal kommt

BERLIN (Dow Jones)--Die Opposition im Bundestag wird einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einsetzen, um den Wirecard-Skandal politisch aufzuarbeiten. Die Grünen, die sich eine Zustimmung zunächst offen gehalten hatten, kündigten nun an, ebenfalls einen Ausschuss mitzutragen. "Wir wollen jetzt einen Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal einsetzen", sagte ihre finanzpolitische Sprecherin Lisa Paus nach einer Sondersitzung des Bundestags-Finanzausschusses zu dem Skandal.

Über die ganze Sommerpause habe man versucht zu klären, "wie Wirecard unter der Nase von Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden eine gigantische Betrugsmaschinerie aufbauen konnte", und wer die politische Verantwortung für das beispiellose Aufsichtsversagen trage. Auf beide Punkte habe man keine befriedigenden Antworten erhalten. "Statt endlich aufzuklären, mauert die Bundesregierung im Wirecard-Skandal und liefert Informationen scheibchenweise oder gar nicht", sagte Paus. Hinweise auf Bilanzbetrug seien von Aufsicht, Wirtschaftsprüfung und den zuständigen Ministern ignoriert worden. Es sei erschreckend, wie naiv die Bundesregierung mit Lobbyismus umgehe.

Die Opposition kann einen Untersuchungsausschuss mit 25 Prozent der Stimmen im Bundestag einsetzen. FDP und Linke haben sich bereits darauf festgelegt und die Grünen gedrängt, gemeinsam einen solchen Ausschuss einzusetzen. Auch die AfD will einen Untersuchungsausschuss. Es könnte bereits in den Fraktionssitzungen am 8. September darüber abgestimmt werden, und der Untersuchungsausschuss sich somit noch im September konstituieren.

September 01, 2020 07:14 ET (11:14 GMT)