Unusual Machines präsentierte Quartalsergebnisse

07.11.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unusual Machines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 552,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,9 Millionen USD im Vergleich zu 2,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,50 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unusual Machines 0,050 USD je Aktie generiert.

Unusual Machines hat am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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