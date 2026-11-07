Unusual Machines präsentierte Quartalsergebnisse
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Unusual Machines hat am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,50 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unusual Machines 0,050 USD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unusual Machines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 552,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,9 Millionen USD im Vergleich zu 2,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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