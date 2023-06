SoftwareONE-Aktie +20 Prozent: Investor Bain will SoftwareONE übernehmen - SoftwareONE lehnt ab

Aktien in diesem Artikel SoftwareONE 18,23 CHF

Bain habe am 31. Mai eine unverbindliche Offerte von 18,50 Franken je SoftwareONE-Aktie vorgelegt, teilte der Investor am Donnerstag mit. Der Vorschlag stehe unter dem Vorbehalt eines zufriedenstellenden Ergebnisses einer Geschäftsprüfung (Due Diligence). Das Angebot von Bain Capital werde von den SoftwareONE-Gründungsaktionären Daniel von Stockar, B. Curti Holding AG und René Gilli unterstützt. Diese hielten insgesamt 29,1 Prozent an der Firma und gingen davon aus, dass sie mit einem erheblichen Teil ihrer Anteile auch künftig in SoftwareONE investiert sein würden.

SoftwareONE lehnt Angebot von Bain Capital als ungenügend ab

Der Verwaltungsrat des IT-Dienstleisters SoftwareONE stellt sich gegen das Übernahmeangebot der britischen Private Equity-Gesellschaft Bain Capital und der Gründungsaktionäre. Diese hatten ein unverbindliches milliardenschweres Gebot für die Aktien des Softwarehauses vorgelegt. Das Angebot beträgt 18,50 Franken je Aktie. Danach soll das Unternehmen von der Börse genommen werden.

Der Verwaltungsrat von SoftwareONE nimmt nun ablehnend Stellung. Das Gremium, ohne Daniel von Stockar, habe das Angebot mit Unterstützung seiner Rechts- und Finanzberater sorgfältig geprüft, heißt es in einer Mitteilung von SoftwareONE. Man sei einstimmig zur Meinung gekommen, dass das Angebot die Gesellschaft wesentlich unterbewerte und nicht ausreichend begründet sei. Infolgedessen sei der Vorschlag auch nicht im besten Interesse des Unternehmens und der Mehrheit seiner Aktionäre.

Zu Beginn des Jahres habe der Verwaltungsrat einstimmig Brian Duffy zum neuen Chef ernannt und die Aktionäre hätten zudem Adam Warby zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. Mit diesen Personen an der Spitze sollte das Unternehmen in eine neue Phase des Wachstums geführt werden, um künftig die Schaffung von Aktionärswert voranzutreiben. Der Verwaltungsrat zeigt sich von den bisher erzielten Fortschritten "überzeugt". Das eingegangene Angebot unterbiete deshalb die aktuelle und zukünftige Bewertung des Unternehmens deutlich.

An der SIX springt die SoftwareONE-Aktie zeitweise 19,91 Prozent auf 18,19 Franken nach oben.

Zürich (Reuters) / STANS (dpa-AFX)

Bildquellen: SoftwareONE Corporate