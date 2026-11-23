KI-Nachrichtenüberblick

• Mehrere Passagiere auf Flügen aus der Dominikanischen Republik am Frankfurter Flughafen fühlten sich unwohl, was zu medizinischen Behandlungen führte.

• Die Fluggesellschaft Condor bestätigte, dass bei den Flügen medizinische Abklärungen notwendig waren, und der Flughafen wurde entsprechend informiert.