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UPDATE/Bafin prüft Zalando-Abschluss 2025 auf mögliche Verstöße

26.06.26 11:27 Uhr
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--Bafin sieht Anhaltspunkte für fehlende Angaben bei About-You-Transaktion

--Zalando: Alle relevanten Angaben öffentlich zugänglich - im Austausch mit Bafin

--Aktie 6 Prozent im Minus

(NEU: Zalando-Stellungnahme, Kursreaktion, Details)

Von Olaf Ridder und Ulrike Dauer

DOW JONES--Die deutsche Finanzaufsicht Bafin unterzieht den Zalando-Konzernabschluss für das vergangene Jahr einer genauen Prüfung. Es gebe konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Online-Modehändler gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen habe, heißt es in einer Mitteilung der Bafin.

Kontakt zu den Autoren: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/uxd/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2026 05:27 ET (09:27 GMT)

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