UPDATE/Bafin prüft Zalando-Abschluss 2025 auf mögliche Verstöße

DOW JONES--Die deutsche Finanzaufsicht Bafin unterzieht den Zalando-Konzernabschluss für das vergangene Jahr einer genauen Prüfung. Es gebe konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Online-Modehändler gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen habe, heißt es in einer Mitteilung der Bafin.

--Zalando: Alle relevanten Angaben öffentlich zugänglich - im Austausch mit Bafin

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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