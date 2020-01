UPDATE/TABELLE/US-Automobilabsatz - Dezember 2019

GO

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Heute im Fokus

DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen schwächer -- Commerzbank übernimmt comdirect -- Lufthansa-Aktie im Sinkflug -- Tesla übertrifft Erwartungen im Schlussquartal -- GRENKE im Fokus

US-Notenbank stellt unveränderte Zinsen in Aussicht. Volkswagen vermasselt Jahresabschluss auf dem US-Markt. RWE-Tochter zahlt wegen Stromausfalls in Großbritannien Millionen. US-Militär tötet iranischen General. Zahl der Arbeitslosen in Deutschland steigt im Dezember. Ryanair stellt sich auf spätere Lieferung von Boeing 737 MAX ein.