UPDATE/TAGESVORSCHAU/Montag, 29. Juni

(NEU: Pentagon-Chef Esper stellt Trump Pläne für Truppenabzug aus Deutschland vor - keine Uhrzeit))

===

*** 09:00 DE/Kabinett, Sondersitzung, Berlin

*** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juni

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Juni (vorläufig)

HVPI

PROGNOSE: -0,6% gg Vj

zuvor: -0,9% gg Vj

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Juni

*** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Juni

*** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen

Dollar-Tenders

*** 11:00 DE/Bundestag, Sondersitzung zum Corona-Steuerhilfegesetz

(Mehrwertsteuersenkung), Berlin

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 79,0

zuvor: 67,5

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -20,1

zuvor: -27,5

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -14,7

Vorabschätzung: -14,7

zuvor: -18,8

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni

12:00 DE/Regierungs-PK, Berlin

12:00 DE/SPD-Vorsitzender Walter-Borjans, PK zur anstehenden

deutschen EU-Ratspräsidentschaft, Berlin

13:00 DE/Bundestag, Sitzung des Haushaltsausschusses zum

Zweiten Nachtragshaushaltsgesetz 2020, Berlin

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise Juni (vorläufig)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,6% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,5% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+0,5% gg Vj

*** 15:00 DE/Bundesrat, Sondersitzung zum Nachtragshaushalt und

zum Corona-Steuerhilfegesetz (Mehrwertsteuersenkung),

Berlin

*** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der

Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen,

Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS

*** 16:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit Frankreichs

Präsident Macron; 18:00 PK, Meseberg

21:00 US/Fed, Teilnahme von New-York-Fed-Präsident Williams

(stimmberechtigt im FOMC) und IWF-Direktorin Georgieva

an einem Webinar des Economic Club of New York

*** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Juni

*** - US/Pentagon-Chef Esper stellt Trump Pläne für Truppenabzug

aus Deutschland vor, Washington

- EU/weitere Runde der Post-Brexit-Verhandlungen zwischen

Großbritannien und der EU, Brüssel

===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines

gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2020 00:34 ET (04:34 GMT)