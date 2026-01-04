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UPDATE/TAGESVORSCHAU/Montag, 30. März

30.03.26 08:15 Uhr

(NEU: *** 16:30 US/Fed-Chairman Powell, Teilnahme an Diskussion an der Harvard University)

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07:50 DE/Suss Microtec SE, Jahresergebnis

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis und

Geschäftsbericht

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen März

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 96,8

zuvor: 98,3

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Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -8,0

zuvor: -7,1

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -16,3

Vorabschätzung: -16,3

zuvor: -12,3

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) März

PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

Wer­bung

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj

*** 16:30 US/Fed-Chairman Powell, Teilnahme an Diskussion an der Harvard University

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2026 02:16 ET (06:16 GMT)