UPDATE/Umwelthilfe klagt gegen Genehmigung von Nord Stream 2

--Umwelthilfe: Klage wegen neuer Erkenntnisse über Methanaustritt

--DUH: Bau der Pipeline sollte bis Abschluss des Verfahrens ruhen

--Nord Stream 2 will sich zum laufenden Verfahren nicht äußern

(Neu: Reaktion von Nord Stream 2)

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) geht gerichtlich gegen die Betriebsgenehmigung der Gaspipeline Nord Stream 2 vor. Bei dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Greifswald hat die DUH Klage auf Überprüfung der Betriebsgenehmigung eingereicht. Der Umweltverband fordert, dass bis zum Abschluss des Verfahrens der Bau der russisch-deutschen Erdgaspipeline ausgesetzt werden müsse. In ihrer Klage fordert die DUH das zuständige Bergamt Stralsund auf, neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu unkontrolliertem Methanaustritt zu berücksichtigen und Lecks bei Förderung, Transport und Verarbeitung von Erdgas zu prüfen.

"Bau und Betrieb von Nord Stream 2 sind eine Wette gegen die Klimaziele. Die Pipeline zementiert trotz fortschreitender Klimakrise für Jahrzehnte den Import von klimaschädlichem Erdgas nach Deutschland", erklärte der Energie- und Klimaschutzexperte der DUH, Constantin Zerger. "Wir sind uns sicher, dass Nord Stream 2 mit den mittlerweile vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht genehmigt worden wäre. Die neuen Messmethoden für Methan-Lecks müssen jetzt zwingend berücksichtigt werden, denn sie belegen einen massiven Einfluss der Pipeline auf unser Klima.

Ein Sprecher erklärte, Nord Stream 2 habe die Klage zur Kenntnis genommen und werde diese bewerten. Zu einem laufenden Verfahren äußere sich das Unternehmen nicht, so der Sprecher weiter.

DUH: Methan-Emission bei Erdgasförderung höher als gedacht

Bereits in den vergangenen Monaten hat die Umwelthilfe beim dem Bergamt eine Überprüfung der Genehmigung von Nord Stream 2 beantragt, da neue wissenschaftliche Erkenntnisse gezeigt hätten, dass die Methan-Emissionen der Erdgas-Förderung deutlich höher als bislang angenommen seien. Allerdings hat das Bergamt Stralsund die Überprüfung der Genehmigung von Nord Stream 2 auf dieser Grundlage abgelehnt. Deshalb reiche die DUH nun Klage ein.

Die DUH betonte, dass Methan Hauptbestandteil von Erdgas und bis zu 86-mal so klimaschädlich sei wie Kohlendioxid. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigten, dass die Methan-Emissionen der Erdgas-Förderung deutlich höher als bislang angenommen seien. In den USA habe dies bereits dazu geführt, dass die Methan-Emissionen der Öl- und Gasindustrie in den nationalen Inventaren um 60 Prozent nach oben korrigiert wurden, so die DUH.

August 05, 2020 07:21 ET (11:21 GMT)