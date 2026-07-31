S&P hebt HOCHTIEF-Rating an - Aktie gibt dennoch nach

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03.08.26 13:04 Uhr

S&P verpasst dem Baukonzern ein besseres Investmentgrade-Rating.

Die Ratingagentur hob die Bonitätsbewertung um einen Schritt auf BBB von BBB- an, wie der Essener DAX-Konzern mitteilte. BBB- ist das schwächste Investmentgrade-Rating. Der Ausblick sei stabil.

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Die Ratingagentur reagiere auf eine "starke operative Entwicklung" des Konzerns, dessen "diszipliniertes Finanzmanagement sowie die klare Strategie", heißt es in der Mitteilung weiter. HOCHTIEF profitiere von den Globaltrends Digitalisierung, nachhaltiger Mobilität, Verteidigung, Kernenergie und kritische Mineralien.

Im XETRA-Handel verliert die HOCHTIEF-Aktie zeitweise 0,9 Prozent auf 439,2 Euro.

DJG/rio/mgo

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