Upland Software veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

06.11.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat Upland Software mit einem Umsatz von insgesamt 47,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,96 Prozent verringert.

Upland Software vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,67 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,900 USD je Aktie erwirtschaftet.

Upland Software hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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