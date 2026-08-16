Upland Software: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Upland Software lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Upland Software vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 12,53 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Upland Software mit einem Umsatz von insgesamt 49,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,94 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.net
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