United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken United Parcel Service am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Das Papier von United Parcel Service gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 84,70 USD abwärts.

Die United Parcel Service-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 84,70 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die United Parcel Service-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 84,54 USD aus. Bei 85,37 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 276.227 United Parcel Service-Aktien gehandelt.

Am 25.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 84,29 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,52 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,55 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 130,67 USD für die United Parcel Service-Aktie.

United Parcel Service veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,77 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 21,22 Mrd. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte United Parcel Service am 28.10.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,52 USD je United Parcel Service-Aktie.

