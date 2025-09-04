United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service präsentiert sich am Freitagabend fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von United Parcel Service. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 84,82 USD zu.
Um 20:08 Uhr sprang die United Parcel Service-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 84,82 USD zu. In der Spitze legte die United Parcel Service-Aktie bis auf 86,33 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,36 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten United Parcel Service-Aktien beläuft sich auf 558.231 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 145,00 USD erreichte der Titel am 25.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 70,95 Prozent Plus fehlen der United Parcel Service-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Verlust von 1,36 Prozent wieder erreichen.
Für United Parcel Service-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,55 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 130,67 USD je United Parcel Service-Aktie an.
Am 29.07.2025 hat United Parcel Service die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 21,22 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Parcel Service 21,77 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von United Parcel Service veröffentlicht werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,52 USD je Aktie in den United Parcel Service-Büchern.
